Новую партию заграждений, которыми Россия "защищает" Керченский мост, вынесло на берег в Крыму

В Керчи во временно оккупированном Крыму морское течение принесло к берегу новую партию боновых заграждений. Их установили возле Керченского моста для защиты от вероятных атак морских беспилотников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Крым.Реалии". Соответствующее сообщение опубликовали во вторник, 5 ноября.

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В Крыму вынесло на берег новую партию боновых заграждений Керченского моста

Как сообщает корреспондент "Крым.Реалии", на городской набережной накопились остатки боновых заграждений – пустые баки, уложенные в конструкции из арматуры.

Россия пытается препятствовать атакам морских дронов и защитить мост, сооруженный через Керченский пролив. Летом 2024 года на южной стороне моста начали размещать баржи, позже появились плавучие боновые заграждения, идущие параллельно мосту.

Новые спутниковые снимки показывают значительное увеличение числа барж, защищающих мост.