В Крыму взрывы: Украина могла запустить по Севастополю ракеты "Нептун"

Крымские местные СМИ сообщают, что над Черным морем российская ПВО пытается отражать атаку украинских ракет "Нептун". Впрочем, местные жители уже сообщают о взрывах в Севастополе.

По информации российских СМИ, одну ракету "Нептун" уже якобы сбили. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Андрея Цаплиенко.

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Украина атакует оккупированный Крым

Крымские СМИ сообщают, что Украина, вероятно, атакует Севастополь противокорабельными ракетами "Нептун". По информации местных СМИ "на значительном расстоянии от берега" российские системы ПВО уже сбили одну ракету.

Есть сообщения о взрывах в городе, отмечает журналист.



Сообщения в местных телеграмм-каналах / Фото из соцсетей

Эксперты предполагают, что у Украины могла появиться новая модификация "Нептуна", которая использует те же пусковые установки, что и противокорабельный вариант, но дальность полета до цели выросла с 280 километров до 400 километров. При этом массу боевой части также было увеличено – до 300 килограммов.

Напоминаем, по информации Bloomberg, ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по военным объектам на территории России через день после того, как появилась информация о первом применении украинцами по стране-агрессору ракет ATACMS.