Уничтожено почти 90% вооружения врага в Кринках: в Британии назвали эффективное оружие защитников
Источник:Ministry of Defence
Армия России "несет большие потери" из-за ударов артиллерии и дронов, которые "прикрывают украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра",
Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.
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Британские разведчики отметили, что действующие на левом берегу реки Днепр украинские силы активно используют беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны), оснащенные боеприпасами для ударов по объектам россиян.
"FPV-дроны используются совместно с артиллерией для поражения транспортных средств российских Вооруженных сил", – отмечают аналитики.
По оценкам российского военного блоггера, 90% российской военной техники в секторе Крынки были уничтожены.
Британские эксперты увязывают это с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе.
Ситуация на левобережье Херсона
- Россияне снизили количество пилотных операций после сбития трех Су-34. Сейчас оккупанты пытаются компенсировать невозможность наступления ударами из артиллерии.
- Это также обусловлено проблемами с недостаточным количеством средств радиоэлектронной борьбы для противодействия украинским БпЛА.
- При этом россияне совершают диверсионные "вылазки" и штурмы при поддержке бронетехники.