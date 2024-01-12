Уничтожено почти 90% вооружения врага в Кринках: в Британии назвали эффективное оружие защитников

Армия России "несет большие потери" из-за ударов артиллерии и дронов, которые "прикрывают украинский плацдарм в Крынках на левом берегу Днепра",

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

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Британские разведчики отметили, что действующие на левом берегу реки Днепр украинские силы активно используют беспилотные летательные аппараты (FPV-дроны), оснащенные боеприпасами для ударов по объектам россиян.

"FPV-дроны используются совместно с артиллерией для поражения транспортных средств российских Вооруженных сил", – отмечают аналитики.

По оценкам российского военного блоггера, 90% российской военной техники в секторе Крынки были уничтожены.

Британские эксперты увязывают это с нехваткой российских средств радиоэлектронной борьбы в этом районе.

Ситуация на левобережье Херсона