Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что пока эта информация не подтверждена. Так же трудно сказать, поехали ли российские пропагандисты в аэропорт, или все-таки остаются в Стамбуле.

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Чего ожидать дальше

"Идут разговоры в кулуарах о том, что вроде бы новая встреча или новый переговорный процесс может возобновиться даже сегодня (16 мая – 24 Канал). Однако, сейчас это выглядит маловероятным, учитывая поведение российской делегации", – отметила Андриана Кучер.

Кроме этого состоялся телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским, а также лидерами "коалиции желающих" с Дональдом Трампом. Это произошло на полях саммита европейских лидеров, который продолжается в Албании.

Накануне из Турции вылетела делегация во главе с Владимиром Зеленским. Вместе с ним отправилась турецкой делегацией во главе с Реджепом Эрдоганом. Этот саммит важен, поскольку там очень много внимания обращено на дополнительное давление на Россию,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Этот саммит неформально является продолжением той дипломатической линии, которая началась в Турции 15 мая. Пока официальных результатов или итогов нет.