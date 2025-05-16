Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер розповіла, що поки ця інформація не підтверджена. Так само важко сказати, чи поїхали російські пропагандисти в аеропорт, чи все-таки залишаються у Стамбулі.

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Чого очікувати далі

"Точаться розмови у кулуарах про те, що начебто нова зустріч або новий переговорний процес може відновитися навіть сьогодні (16 травня – 24 Канал). Однак, зараз це виглядає малоймовірним, враховуючи поведінку російської делегації", – зауважила Андріана Кучер.

Крім цього відбулася телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським, а також лідерами "коаліції охочих" з Дональдом Трампом. Це сталося на полях саміту європейських лідерів, який триває в Албанії.

Напередодні з Туреччини вилетіла делегація на чолі з Володимиром Зеленським. Разом з ним вирушила турецькою делегацією на чолі з Реджепом Ердоганом. Цей саміт важливий, оскільки там дуже багато уваги звернена на додатковий тиск на Росію,

– підкреслила Андріана Кучер.

Цей саміт неформально є продовженням тої дипломатичної лінії, яка почалася у Туреччині 15 травня. Поки офіційних результатів чи підсумків немає.