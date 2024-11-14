Россиянам удалось прорваться в Купянск, – DeepState

Две колонны российской техники выдвинулись из района Лимана Первого в Купянск к трассе на Сватово. Россияне потеряли свою технику и личный состав.

24 Канал пишет со ссылкой на аналитиков DeepState, что первая группа двигалась днем, вторая – когда стемнело.

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Что известно о действиях россиян в Купянске

В первую группу россиян вошли 2 бронетранспортера, боевая машина пехоты и танк. Сейчас состав второй группы неизвестен из-за того, что они ехали, когда стемнело.

Одна МТ-ЛБ подбита в лесу. Другой МТ-ЛБ удалось беспрепятственно доехать в район улицы Сватовская, погулять, и когда они выехали на улицу Некрасова, то уже была поражена. Из нее высыпалось полтора десятка россиян, которые разбежались по домам. Танк удалось подбить по этой же улице севернее,

– рассказали аналитики.

По их данным, благодаря усилиям дронов 116 отдельной механизированной бригады, 14 отдельной механизированной бригады и смежников удалось уничтожить часть десанта.

Специалисты объяснили, что оккупанты знают о своем успехе, поэтому пытались уже выслать подкрепление, которое поразили наши силы.

Аналитики отметили, что последние месяцы линия соприкосновения стала загадкой для всех подразделений.

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"Боевые порядки ВСУ и врага просто были разбросаны по лесу, осуществлялись ротации обеих сторон, а война в лесу выглядела "странной", – говорят в DeepState.