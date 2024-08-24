Пограничная аэроразведка установила государственный флаг с помощью FPV-дрона. Этот момент военные зафиксировали на видео.

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"Над Курдюмовкой взвился сине-желтый флаг", – сообщили пограничники.

Добавляют, что установить флаг удалось с помощью FPV-дрона на одной из электроопор.

При этом на кадрах видно, что военные сделали торжественно, зажгли дымовые шашки в символических сине-желтых цветах.

Флаг Украины взвился над Курдюмовкой: видео