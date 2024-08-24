Прикордонна аеророзвідка встановила державний прапор за допомогою FPV-дрона. Цей момент військові зафіксували на відео.

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"Над Курдюмівкою замайорів синьо-жовтий стяг", – повідомили прикордонники.

Додають, що встановити прапор вдалось за допомогою FPV-дрона на одній з електроопор.

При цьому на кадрах видно, що військові зробили урочисто, запалили димові шашки у символічних синьо-жовтих кольорах.

Прапор України замайорів над Курдюмівкою: відео