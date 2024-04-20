В России заявляют об очередной атаке БпЛА. В частности, там пишут, что атаковали Курскую и Белгородскую области, передает 24 Канал.

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В Курске вспыхнул пожар

В России заявляют, что утром Курск был под атакой неизвестных ударных дронов. более того, там даже было попадание и вспыхнул пожар. Соответствующие видео распространяли в сети.

На кадрах можно увидеть, что возгорание довольно сильное. Кроме этого, над ним поднимался столб густого черного дыма. Неизвестно, что именно горело, однако можно предположить, что что-то серьезное.

В Курске был пожар: смотрите видео

Перед тем, как началось возгорание, в небе фиксировали беспилотные летательные аппараты.

Кроме этого, в минобороны России сообщали, что над Белгородской областью уничтожили три беспилотника.

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