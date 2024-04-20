В России заявляют об очередной атаке БпЛА. В частности, там пишут, что атаковали Курскую и Белгородскую области, передает 24 Канал.
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В Курске вспыхнул пожар
В России заявляют, что утром Курск был под атакой неизвестных ударных дронов. более того, там даже было попадание и вспыхнул пожар. Соответствующие видео распространяли в сети.
На кадрах можно увидеть, что возгорание довольно сильное. Кроме этого, над ним поднимался столб густого черного дыма. Неизвестно, что именно горело, однако можно предположить, что что-то серьезное.
В Курске был пожар: смотрите видео
Перед тем, как началось возгорание, в небе фиксировали беспилотные летательные аппараты.
Кроме этого, в минобороны России сообщали, что над Белгородской областью уничтожили три беспилотника.
В России пылали подстанции и нефтебаза
- В ночь на 20 апреля Украина провела масштабную операцию в 8 областях России. Был поражен ряд важных объектов, прежде всего энергетической инфраструктуры.
- Утром 20 апреля минобороны России начало жаловаться, что тамошней "пе-ве-о" пришлось отражать нападение более 50 дронов, которые посетили разные регионы страны – агрессора. Украинские БпЛА побывали в Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Смоленской, Рязанской, Калужской и Московской областях.
- Под главным ударом находилась энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах возникли проблемы со светом и водоснабжением.