У Росії заявляють про чергову атаку БпЛА. Зокрема, там пишуть. що атакували Курську та Бєлгородську області, передає 24 Канал.

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У Курську спалахнула пожежа

У Росії заявляють, що зранку Курськ був під атакою невідомих ударних дронів. Ба більше, там навіть було влучання та спалахнула пожежа. Відповідні відео поширювали у мережі.

На кадрах можна побачити, що займання доволі сильне. Крім цього, над ним здіймався стовп густого чорного диму. Невідомо, що саме горіло, однак можна припустити, що щось серйозне.

У Курську була пожежа: дивіться відео

Перед тим, як почалося займання, у небі фіксували безпілотні літальні апарати.

Крім цього, у міноборони Росії повідомляли, що над Бєлгородською областю знищили три безпілотники.

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