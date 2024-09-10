Мужчина попал из автомата в потолок. Видео этого инцидента распространяют в российских телеграмм-каналах.

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Выстрелил, украл алкоголь и убежал

В российских телеграмм-каналах пишут, что инцидент произошел 5 сентября в одном из магазинов на улице Хуторской в Курске.

После выстрела мужчина украл из торговой точки алкоголь и скрылся. Его задержали в тот же день.

Среди присутствующих во время инцидента в магазине пострадавших нет.

Российская полиция установила, что виновник на момент нападения был в состоянии алкогольного опьянения. Там также утверждают, что якобы изъятый автомат не был боевым оружием.

Впрочем, мужчине все же инкриминировали совершение разбойного нападения.

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