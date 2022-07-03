В Курске заявили о сбитии двух украинских беспилотников

В ночь на 3 июля в российском городе Курск слышали взрывы. По словам губернатора региона, это работала ПВО.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что ПВО якобы сбила "два украинских беспилотника на подлете к Курску". Об этом пишет он и российские пропагандистские каналы.

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Еще ночью жители Курска сообщали о звуках взрывов. В соцсетях публиковали соответствующие видео и писали, что работает система ПВО.

Впоследствии губернатор сообщил, что ПВО якобы сбили 2 украинских БПЛА "Стриж" и опубликовал несколько фото. Весьма интересно, что же это за мощный БпЛА, если он продолжает дымиться при свете дня, если взрывы в Курске раздавались примерно в 3 ночи.

Фото "сбитого" беспилотника в Курске:

Что известно о БпЛА "Стриж"

Отметим, что "Стриж", то есть Ту-141, эксплуатировался СССР и производился на территории Украины, в Харькове. Соответственно после распада СССР значительная часть беспилотников оказалась в собственности двух соседних стран.

Россия заявляет, что не использует эти беспилотники. Однако, согласно данным Госспецсвязи Украины, эти БПЛА находятся во владении как российских, так и украинских Вооруженных сил, но украинские варианты БПЛА Ту-141 обозначены украинским гербом, а российские – красной звездой. К слову, именно этим беспилотником Россия совершила провокацию в Загребе.

Напомним, ранее сообщалось, что около 3 ночи в Курске раздались взрывы. Всю ночь и утро жители региона ожидали происходящего комментария властей, но их не было.

Звуки взрывов в Курске: смотрите видео

Ночью в Белгороде были "хлопки": есть погибшие

В ночь на 3 июля в российском городе Белгород также раздавались взрывы. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что есть разрушение инфраструктуры, погибли 3 местных жителя. При этом местные власти не включали воздушную тревогу. Местные жители находятся в состоянии шока и стресса.

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