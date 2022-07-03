Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що ППО нібито збили "два українські безпілотники на підльоті до Курська. Про це пише він та російські пропагандистські канали.

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Ще вночі мешканці Курська повідомляли про звуки вибухів. У соцмережах публікували відповідні відео і писали, що працює система ППО.

Згодом губернатор повідомив, що ППО нібито збили 2 українські БпЛА "Стриж" та опублікував декілька фото. Досить цікаво, що ж це за потужний БпЛА, якщо він продовжує димитись при світлі дня, якщо вибухи у Курську лунали приблизно о 3 ночі.

Фото "збитого" безпілотника у Курську:

Що відомо про БпЛа "Стриж"

Зауважимо, що "Стриж", тобто Ту-141, експлуатувався СРСР і вироблявся на території в України, у Харкові. Відповідно, після розпаду СРСР значна частина безпілотників виявилася у власності двох сусідніх країн.

Росія заявляє, що вже не використовує ці безпілотники. Проте, згідно з даними Держспецзв'язку України, наразі ці БпЛА перебувають у володінні як російських, так і українських Збройних сил, але українські варіанти БПЛА Ту-141 позначені українським гербом, а російські – червоною зіркою. До слова, саме цим безпілотником Росія вчинила провокацію у Загребі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 3 ночі у Курську пролунали вибухи. Усю ніч та ранок жителі регіону очікували на коментарі влади, що відбувається, але їх не було.

Звуки вибухів у Курську: дивіться відео

Вночі у Бєлгороді були "хлопки": є загиблі

У ніч проти 3 липня у російському місті Бєлгород також лунали вибухи. Губернатор Вячеслав Гладков повідомив, що є руйнування інфраструктури, загинули 3 місцеві жителі. При цьому місцева влада не вмикала повітряну тривогу. Місцеві жителі перебувають в стані шоку та стресу.

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