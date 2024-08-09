В сети показали огромную колонну оккупантом: кто мог прибыть на защиту Курской области

В Курской области произошел прорыв границы. Россияне обвиняют Украину, однако доподлинно неизвестно, кто именно пересек границу с агрессором.

В то же время туда начали прибывать российские вооруженные формирования, которые участвуют в войне с 2014 года. В частности, российские военкоры пишут о прибытии бригады "Пятнашка", передает 24 Канал.

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Прибыли якобы и другие бригады

Кроме этого, пишут о прибытии "Подразделения добровольческого корпуса Минобороны России" и бойцов "Группы Вагнера". Они якобы уже вступили в бой под Суджей.

Также российские каналы пишут, что в Курскую область прибыл батальон "Арбат" или "армянский батальон", который находится под командованием Айка Гаспаряна.

Россияне пишут о прибытии их бригад в Курскую область: смотрите видео

Он был членом группировки "Вагнер" и дослужился там до командира штурмовой группы.