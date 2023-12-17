В Кувейте объявили о назначении нового эмира. Им стал 83-летний шейх, наследный принц Мешал аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах.

Его назначили новым эмиром после того, как умер Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах, занимавший ранее эту должность. Его сводный брат был в должности эмира в течение 3 лет.

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Правительство объявило о назначении нового эмира

Кабинет министров Кувейта вечером 16 декабря официально провозгласил 83-летнего шейха Мешала новым эмиром страны. Согласно Конституции Кувейта, принц берет бразды правления, когда наступает его очередь. Эмир Мешал – семнадцатый правитель Кувейта и пятый в истории страны, принявший конституционную присягу перед Национальным собранием, в соответствии с Конституцией и положениями Закона о престолонаследии.

Известно, что усопшего эмира Навафа похоронят в воскресенье во время церемонии, на которой будут присутствовать только близкие родственники. В понедельник и вторник новый эмир и королевская семья будут принимать соболезнования во дворце Баян в Кувейте.

Кроме того, из-за смерти эмира Навафа в Кувейте объявили 40-дневный траур, а все официальные департаменты закрыли на три дня.

Что известно о новом эмире Кувейта

Шейх Мешал родился в 1940 году и вырос в правящем доме "седьмым сыном правителя Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха и братом трех усопших правителей". Известно, что он получал образование в первой официальной школе в стране, а также учился в полицейском колледже Гендон в Великобритании, который окончил в 1960 году.

После учебы шейх Мешал начал работать в Министерстве внутренних дел Кувейта и занимал разные должности. В 2004 году он стал заместителем начальника Национальной гвардии, а с 8 октября 2020 стал наследным принцем и заместителем эмира.

Как сообщают местные СМИ, шейх Мешал в своих речах постоянно отмечал важность консенсуса между Кабинетом министров и Национальной ассамблеей (парламентом), чтобы учесть пожелания общественности после предыдущих политических кризисов между этими двумя органами.