Його призначили новим еміром після того, як помер Наваф аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах, який обіймав раніше цю посаду. Його зведений брат був на посаді еміра протягом 3 років.

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Уряд оголосив про призначення нового еміра

Кабінет міністрів Кувейту увечері 16 грудня офіційно проголосив 83-річного шейха Мешала новим еміром країни. Згідно з Конституцією Кувейту, принц перебирає кермо влади, коли настає його черга. Емір Мешал – сімнадцятий правитель Кувейту й п'ятий в історії країни, який склав конституційну присягу перед Національними зборами, відповідно до Конституції та положень Закону про престолонаступництво.

Відомо, що покійного еміра Навафа поховають у неділю під час церемонії, на якій будуть присутні лише близькі родичі. У понеділок та вівторок новий емір та королівська родина прийматимуть співчуття в палаці Баян у Кувейті.

Окрім того, черес смерть еміра Навафа у Кувейті оголосили 40-денний траур, а усі офіційні департаменти закрили на три дні.

Що відомо про нового еміра Кувейту

Шейх Мешал народився у 1940 році й виріс у правлячому домі "сьомим сином правителя Кувейту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха і братом трьох покійних правителів". Відомо, що він здобував освіту у першій офіційній школі в країні, а також навчався у поліцейському коледжі Гендон у Великій Британії, який закінчив у 1960 році.

Після навчання шейх Мешал почав працювати у Міністерстві внутрішніх справ Кувейту й обіймав різні посади. У 2004 році він став заступником начальника Національної гвардії, а з 8 жовтня 2020 року став наслідним принцом і заступником еміра.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, шейх Мешал у своїх промовах постійно наголошував на важливості консенсусу між Кабінетом міністрів і Національною асамблеєю (парламентом), щоб врахувати побажання громадськості після попередніх політичних криз між цими двома органами.