В Киеве слышали взрыв: в квартире на Троещине разорвалась граната

Утром 7 мая на Троещине в Киеве взорвалась граната. На место отправились правоохранители и скорая.

Известно, что инцидент произошел в квартире по улице Лисковской. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал.

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Обстоятельства происшествия

По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Мужчину, незаконно хранившего гранату, полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

В квартире на Троещине разорвалась граната / Фото из соцсетей

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