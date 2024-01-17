Военный вертолет Ми-8 упал в Бишкеке. Об этом официально сообщили в госпредприятии "Кыргызэронавигация". По предварительным данным, полет был учебно-тренировочным.

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В Бишкеке разбился вертолет

Утром в Бишкеке потерпел крушение военный вертолет Ми-8. Известно, что он упал на окраине столицы, а именно на авиабазе "Фрунзе-1".

Этот вертолет принадлежит Силам воздушной обороны Кыргызстана. В Минобороны подтвердили, что он "совершил вынужденную жесткую посадку в ходе проведения учебно-тренировочных полетов, есть пострадавшие".

Впоследствии в сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-8 в Бишкеке в Кыргызстане.



Фото с места крушения / местные СМИ



Фото с места крушения / местные СМИ

Следует отметить, что Кремль несколько раз передавал вышеупомянутые Ми-8 Кыргызстану. Последний – осенью 2023 года. Однако пока неизвестно, упал ли именно этот вертолет.

Что известно о пострадавших

Кыргызские СМИ сообщают, что в результате крушения погиб военный. Еще 8 человек пострадали. Из них четыре пострадавших в реанимации.

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