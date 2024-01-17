Військовий вертоліт Мі-8 впав у Бішкеку. Про це офіційно повідомили у держпідприємстві "Киргизаеронавігація". За попередніми даними, політ був навчально-тренувальним.
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У Бішкеку розбився гелікоптер
Зранку в Бішкеку зазнав катастрофи військовий вертоліт Мі-8. Відомо, що він упав на околиці столиці, а саме на авіабазі "Фрунзе-1".
Цей гелікоптер належить Силам повітряної оборони Киргизстану. У Міноборони підтвердили, що він "здійснив вимушену жорстку посадку в ході проведення навчально-тренувальних польотів, є постраждалі".
Згодом у мережі з'явилися кадри з місця катастрофи гелікоптера Мі-8 в Бішкеку у Киргизстані.
Фото з місця катастрофи / місцеві ЗМІ
Фото з місця катастрофи / місцеві ЗМІ
Варто зазначити, що Кремль кілька разів передавав вищезгадані Мі-8 Киргизстану. Востаннє – восени 2023 року. Однак наразі невідомо, чи впав саме цей гелікоптер.
Що відомо про постраждалих
Киргизькі ЗМІ повідомляють, що в результаті краху загинув військовий. Ще 8 людей постраждали. З них четверо потерпілих в реанімації.
Путін намагається використати Киргизстан, щоб "зберегти обличчя" перед Китаєм
- Нагадаємо, що 13 жовтня Путін був у Бішкеку. Він провів зустріч з президентом Киргизстану Садиром Жапаровим. Тоді ж стало відомо, що в Киргизстані на кордоні з Китаєм створять об'єднану російсько-киргизьку регіональну систему ППО. Угода діятиме 5 років та передбачає подальше продовження.
- Аналітики пишуть, що ці дії Росії виглядають як спроба зберегти обличчя, оскільки Китай зараз виштовхує її з Центральної Азії.
- До слова, у Киргизстані є російська авіабаза. Зокрема під час своєї поїздки у Киргизстан диктатор відвідав російську авіабазу "Кант".
- Однак варто зазначити, що у країні також діє авіабаза "Манас", яку використовують ВПС США відповідно до міжурядової угоди.