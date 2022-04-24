В Латвии назвали всех противников вступления Украины в ЕС пропутинскими

На фоне российского вторжения Украина ускоренно сближается с Европейским Союзом и уже заполнила опросник для статуса кандидата. Но среди стран ЕС есть противники вступления Украины, которых в Латвии назвали пропутинскими.

Латвия хочет, чтобы Украине летом предоставили статус кандидат в ЕС

Соответствующее заявление сделал министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Он убежден, что все, кто не поддерживает предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, работают против интересов Европы.

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Глава Минобороны Австрии подчеркнул, что Украина должна получить статус кандидата уже летом 2022 года.

Наша конечная цель – предоставить Украине статус кандидата в ЕС уже этим летом! Любая страна ЕС, которая выступает против этого, является пропутинской и работает против глобальных интересов ЕС,

– написал Пабрикс в твиттере.

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Украина не должна быть членом ЕС.

Австрийский министр обосновал свою позицию тем, что есть страны Западных Балкан, проходившие более длинный путь к кандидатству.

В МИД Украины назвали взгляды Австрии "недальновидными". Украинский министр Дмитрий Кулеба подчеркнул, что мешать членству Украины в ЕС – значит потакать Путину.

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