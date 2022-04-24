Латвія хоче, щоб Україні влітку надали статус кандидат в ЄС

Відповідну заяву зробив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс. Він переконаний, що всі, хто не підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, працюють проти інтересів Європи.

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Глава Міноборони Латвії наголосив, що Україна повинна отримати статус кандидата вже влітку 2022 року.

Наша кінцева мета – надати Україні статус кандидата в ЄС вже цього літа! Будь-яка країна ЄС, яка виступає проти цього, є пропутінською і працює проти глобальних інтересів ЄС,

– написав Пабрікс у твітері.

Раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг заявив, що Україна не повинна бути членом ЄС.

Австрійський міністр обґрунтував свою позицію тим, що є держави Західних Балкан, які проходили довший шлях до кандидатства.

У МЗС України назвали погляди Австрії "недалекоглядними". Український міністр Дмитро Кулеба наголосив, що заважати членству України в ЄС – означає потурати Путіну.

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