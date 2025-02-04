"Методы могут быть агрессивными": в Латвии предупредили о высоком риске российских диверсий

Служба государственной безопасности Латвии предупредила жителей страны о высоком риске российских диверсий. Правительство страны считает, что Кремль может прибегнуть к различным средствам, чтобы влиять на граждан.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные СМИ и Службу государственной безопасности Латвии.

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Почему существует риск российских диверсий

В 2025 году деятельность российских спецслужб в Латвии может стать активной и разнообразной. Среди основных вызовов – риск диверсий.

Как сообщили в Службе государственной безопасности Латвии, страны Балтии готовятся отключиться от российской энергосистемы. Поэтому Россия заинтересована в дискредитации решения стран, а потому будет искать различные способы влиять на местных жителей, а также пытаться действовать на энергетическую безопасность.

Согласно прогнозам, Россия продолжит попытки влиять на общественно-политические процессы в Латвии и в 2025 году. Ожидается, что методы могут быть агрессивными, а злонамеренные действия Кремля – разнообразными.

Их цель (российских спецслужб – 24 Канал) – повлиять на общества стран Балтии и убедить их в том, что страны Балтии неспособны быть независимыми и не могут обеспечить надежную работу электроэнергетической системы без России,

– отметили в Службе госбезопасности Латвии.

Ожидается, что в 2025 году кремлевские спецслужбы будут сохранять тот же уровень агрессивности против Латвии, который был и раньше. Кроме того, Россия может не только дестабилизировать ситуацию и внутреннюю безопасность в стране, но и нанести ущерб инфраструктуре или создавать ощущение незащищенности в обществе.

Кроме того, Кремль может изменить риторику относительно трактовки войны в Украине, а также спекулировать на теме конфликта с НАТО. Более того, Служба госбезопасности предупредила, что для разведывательной деятельности российские спецслужбы могут прибегнуть к вербовке латвийцев, чтобы получить секретную информацию.