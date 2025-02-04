Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та Службу державної безпеки Латвії.

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Чому існує ризик російських диверсій

У 2025 році діяльність російських спецслужб у Латвії може стати активнішою та різноманітнішою. Серед основних викликів – ризик диверсій.

Як повідомили у Службі державної безпеки Латвії, країни Балтії готуються відключитись від російської енергосистеми. Через це Росія зацікавлена в дискредитації рішення країн, а тому шукатиме різні способи впливати на місцевих жителів, а також намагатиметься діяти на енергетичну безпеку.

Згідно з прогнозами, Росія продовжить спроби впливати на суспільно-політичні процеси в Латвії й у 2025 році. Очікується, що методи можуть бути агресивними, а зловмисні дії Кремля – різноманітними.

Їхня мета (російських спецслужб – 24 Канал) – вплинути на суспільства країн Балтії та переконати їх у тому, що країни Балтії нездатні бути незалежними та не можуть забезпечити надійну роботу електроенергетичної системи без Росії,

– наголосили в Службі держбезпеки Латвії.

Очікується, що у 2025 році кремлівські спецслужби будуть зберігати той самий рівень агресивності проти Латвії, який був і раніше. Крім того, Росія може не лише дестабілізувати ситуацію та внутрішню безпеку в країні, а й завдати шкоди інфраструктурі чи створювати відчуття незахищеності у суспільстві.

Крім того, Кремль може змінити риторику щодо трактування війни в України, а також спекулювати на темі конфлікту з НАТО. Ба більше, Служба держбезпеки попередила, що для розвідувальної діяльності російські спецслужби можуть вдатися до вербування латвійців, аби отримати секретну інформацію.