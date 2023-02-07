В Латвии произошел масштабный пожар на заводе по производству дронов, которые передают Украине

В латвийском городе Марупе вспыхнул пожар на заводе по производству беспилотников Edge Autonomy. Аппараты, сделанные на этом заводе, передавали Украине.

Огонь вспыхнул после обеда 7 февраля. На место прибыли пожарные, пытающиеся потушить пожар.

Интересно В российском Кстово горит нефтеперерабатывающий завод

Причины пожара пока неизвестны

В результате пожара образовалось сильное задымление. Жителей призывают закрыть дома окна, двери и выключить вентиляцию. На место происшествия прибыли 50 пожарных, задействованы 9 автоцистерн, 3 автолестницы, а также команда спасателей из рижского аэропорта с единственной в Латвии автоцистерной вместимостью 35 тонн воды.

В компании Edge Autonomy подтвердили, что горит их производство, однако от более подробных комментариев отказались. Заместитель директора компании Янис Вилманис сообщил, что пожар нанес большой ущерб, однако точные ее масштабы пока неизвестны. Также пока неизвестны причины пожара.

Предприятие Edge Autonomy основано в 2009 году. Сейчас компания является одним из ведущих поставщиков дронов в мире, экспортируя свою продукцию в более чем 70 стран мира, в том числе в Украину.

Пожар на заводе Edge Autonomy: смотрите видео

В России загорелся нефтеперерабатывающий завод

Утром 7 февраля в Нижегородской области России загорелся масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на Центральном шоссе.

По предварительным данным, загорелась установка с бензином. Информации о пострадавших пока нет. Интересно, что завод принадлежит "Лукойлу". Установленная мощность предприятия по переработке нефти составляет 17 миллионов тонн в год.

Кроме того, в ночь на 4 февраля в российском городе Борисовка, что в Белгородской области вспыхнула нефтебаза, огонь перекинулся на цистерны. На месте возник мощный пожар, на место выехало немало спасателей. Местные сообщали о "прилетах" и возмущались, мол, где их одобрена ПВО. Кроме того, в сети утверждают, что сам завод, на территорию которого попали снаряды, производил металлоконструкции для строительства моста через Керченский пролив.