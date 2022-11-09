Мэр был против: в Латвии снесли памятник советским солдатам

В латвийском городе Резекне 9 ноября был демонтирован памятник советским солдатам, который был известен как "Алеша". Ранее мэр города выступал против такой инициативы.

Сносить "Алешу" начали около 5 часов утра по местному времени. Рядом стояли правоохранители, которые следили за порядком.

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У памятника собралась небольшая группа людей. За процессом наблюдали также местные жители, которые ждали общественного транспорта.

В Латвии снесли памятник советским солдатам: видео

Мэр не хотел сноса "Алеши"

Мэр Резекне Александр Барташев из пророссийской партии "Согласие" был против сноса "Алеши". Он "до последнего надеялся, что можно избежать варварских действий". Политик, мол, предлагал компромисс – перенести памятник в другое место. Однако на эту идею никто не согласился, ведь это нарушает закон.

Скандал с другим латвийским мэром

Летом в Латвии был одобрен закон о запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы. Все памятники должны были демонтировать до 15 ноября.

Недавно оконфузился другой мэр – глава Даугавпилса Андрейс Элксниньш. Он назвал Крым российской территорией и не смог признать Россию агрессором. Более того, в войне в Украине, по мнению политика, виновата сама Украина, а также США и Россия.

В МИД Украины назвали такие высказывания "маргинальными". В то же время в латвийском МИД подчеркнули, что слова мэра Даугавпилса противоречат внешней политике страны.