Как сообщил посол Украины Александр Мищенко, это стало возможным благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Латвии, Конфедерации украинцев Латвии "ВИЧЕ" и латвийской компании "Latvijas Finieris".

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Какой будет форма

Зимняя форма для ВСУ будет разработана по предоставленным подразделениями размерам, ведь каждый комплект должен идеально подойти каждому защитнику Украины. Более того, эта одежда будет сшита по стандартам НАТО.

Мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, которым мы организовываем на этот раз помощь, и это способствовало бы их героической борьбе с российским врагом,

– подчеркнул Александр Мищенко.

Поэтому посол Украины поблагодарил всех работников компании "PRIVA" и ее руководителя за профессиональный подход к работе по изготовлению военной формы, которая поможет украинским воинам эффективно уничтожать врага и в холодное время.

Также он отметил, что латвийские мастера сейчас делают все возможное для того, чтобы приобщиться к нашей общей победе, при этом делают это качественно, быстро и несмотря на выходные.

Работают даже в выходные

Чтобы успеть отправить первую партию зимней одежды вместе с другой помощью военно-технического характера, латвийские мастера вышли на работу даже в свой выходной день в субботу. Вместе с ними, как заметил Александр Мищенко, вышли работать и две украинки – Ольга и Мария. Это он назвал их личным вкладом в общую победу Украины.

Отправку указанной партии формы планируем осуществить уже в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера, которая также приобретена благодаря сотрудничеству Посольства с вышеназванными нашими партнерами и друзьями,

– сказал посол.

Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы обеспечить доставку зимней военной одежды на фронт для ВСУ еще до серьезных холодов.

Рижская компания "PRIVA" шьет форму для ВСУ по стандартам НАТО / Фото с фейсбук-страницы Александра Мищенко

Военная помощь от Латвии

Латвия давно и качественно помогает Украине в борьбе. Так, по состоянию на 14 октября Латвия предоставила Украине помощь в размере 0,92% от собственного ВВП. При том, что в некоторых странах помощь составляет всего 0,1-0,2% от их ВВП.

Также согласно статистике, по состоянию на 1 ноября Латвия выделила 41% из своего военного бюджета на помощь Украине.

Совсем недавно, 4 ноября, Латвия передала Украине дроны, которые будут работать на границе. В МВД отметили, что их модификация хорошо известна нашим охранникам границы, поэтому эффективное применение не потребует дополнительной подготовки персонала операторов.