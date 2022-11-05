Як повідомив посол України Олександр Міщенко, це стало можливим завдяки співпраці Посольства України в Латвії, Конфедерації українців Латвії "ВІЧЕ" і латвійської компанії "Latvijas Finieris".

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Якою буде форма

Зимова форма для ЗСУ буде розроблена за наданими підрозділами розмірами, адже кожен комплект повинен ідеально підійти кожному захиснику України. Ба більше, цей одяг буде пошитий за стандартами НАТО.

Ми хочемо, щоб кожний комплект форми максимально підійшов нашим воїнам, яким ми організовуємо цього разу допомогу, і це б сприяло їх героїчній боротьби з російським ворогом,

– підкреслив Олександр Міщенко.

Тому посол України подякував усім працівникам компанії "PRIVA" та її керівнику за професійний підхід до роботи з виготовлення військової форми, яка допоможе українським воїнам ефективно знищувати ворога й у холодні часи.

Також він відзначив, що латвійські майстри зараз роблять все можливе для того, щоб долучитися до нашої спільної перемоги, при цьому роблять це якісно, швидко та не зважаючи на вихідні.

Працюють навіть у вихідні

Щоб встигнути відправити першу партію зимового одягу разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, латвійські майстри вийшли на роботу навіть у свій вихідний день у суботу. Разом з ними, як зауважив Олександр Міщенко, вийшли працювати й дві українки – Ольга та Марія. Це він назвав їх особистим внеском у спільну перемогу України.

Відправку зазначеної партії форми плануємо здійснити вже найближчим часом гуманітарним конвоєм разом з іншою допомогою військово-технічного характеру, яка також придбана завдяки співпраці Посольства з заначеними вище нашими партнерами і друзями,

– сказав посол.

Тож наразі робиться усе можливе, щоб забезпечити доставку зимового військового одягу до фронту для ЗСУ ще до серйозних холодів.

Ризька компанія "PRIVA" шиє форму для ЗСУ за стандартами НАТО / Фото з фейсбук-сторінки Олександра Міщенко

Військова допомога від Латвії

Латвія давно та якісно допомагає Україні в боротьбі. Так, станом на 14 жовтня Латвія надала Україні допомогу у розмірі 0,92% від власного ВВП. При тому, що у деяких країнах допомога складає лише 0,1 – 0,2% від їхнього ВВП.

Також згідно зі статистикою, станом на 1 листопада Латвія виділила 41% зі свого військового бюджету на допомогу Україні.

Зовсім недавно, 4 листопада, Латвія передала Україні дрони, які працюватимуть на кордоні. У МВС зазначили, що їхня модифікація добре відома нашим охоронцям кордону, тому ефективне застосування не потребуватиме додаткової підготовки персоналу операторів.