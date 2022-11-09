Зносити "Альошу" почали близько 5 години ранку за місцевим часом. Поруч стояли правоохоронці, які слідкували за порядком.

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Біля пам'ятника зібралася невелика група людей. За процесом спостерігали також місцеві мешканці, які чекали на громадський транспорт.

У Латвії знесли пам'ятник радянським солдатам: відео

Мер не хотів знесення "Альоші"

Мер Резекне Олександр Барташев з проросійської партії "Злагода" був проти знесення "Альоші". Він "до останнього сподівався, що можна уникнути варварських дій". Політик, мовляв, пропонував компроміс – перенести пам'ятник в інше місце. Однак на цю ідею ніхто не погодився, адже це порушує закон.

Зверніть увагу! Влітку у Латвії схвалили закон про заборону експонування об'єктів, що прославляють радянський і нацистський режими. Усі пам'ятники мали демонтувати до 15 листопада.

Скандал з іншим латвійським мером

Нещодавно осоромився інший мер – очільник Даугавпілса Андрейс Елксніньш. Він назвав Крим російською територією та не зміг визнати Росію агресоркою. Ба більше, у війні в Україні, на думку політика, винна сама Україна, а також США та Росія.

У МЗС України назвали такі висловлювання "маргінальними". Водночас у латвійському МЗС наголосили, що слова мера Даугавпілса суперечать зовнішній політиці країни.