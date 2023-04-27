В лесу на севере Польши обнаружили обломки ракеты с русской надписью, – СМИ

На севере Польши недалеко от города Быдгощ нашли остатки неизвестного военного объекта. Вероятно, в Польше обнаружили остатки ракеты класса "воздух – земля".

Остатки военного объекта нашли возле города Замостье, примерно в 15 километрах от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности жителей.

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В Польше обнаружили остатки ракеты "воздух – земля"

Место находки исследуют сотрудники полиции, военные и саперы.

Генпрокурор Польши Збигнев Зёбро сообщил, что военный отдел окружной прокуратуры в Гданьске под наблюдением Национальной прокуратуры возбудил дело об остатках воздушного военного объекта, найденного в лесу в нескольких километрах от Быдгоща.

Кроме прокуратуры, место происшествия осматривают военные эксперты, полиция, жандармерия и представители SKW.

По информации издания RMF FM, говорится о ракете класса "воздух – земля". Журналисты отмечают, что обломки обнаружили еще во вторник, 25 апреля.

Однако когда именно упали обломки ракеты – пока не известно. Также поначалу считалось, что это обломки беспилотника. Впоследствии на обломках нашли надписи на русском языке.

В прокуратуре Гданьска отказались комментировать предположение, что это российское оружие.

Местность, где нашли обломки, расположена в около 500 километрах от границы Украины, более 400 километров от границы с Беларусью и около в 240 километров – с Калининградской областью России.

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На найденных обломках, по предварительным данным, нет боеголовки. Вероятно, боеголовка отделилась от ракеты, поэтому ее поиски продолжаются.

Польские журналисты пообщались с очевидцами. Местный житель рассказал, что в лесу упал либо военный дрон, либо ракета. Также на месте падения обломков образовалась большая воронка, как после бомбы.

Отметим, что на вооружении России есть немало ракет класса "воздух – земля", которыми оккупанты атакуют Украину. Среди них Х-22, Х-55, Х-31, Х-59, Х-101.

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