"Россия – террорист": во французском Лионе прошла акция в поддержку Украины

Мир продолжает поддерживать Украину в войне против россии. Во французском городе Лионе люди вышли на улицы, чтобы заявить о своей солидарности с Украиной.

С начала полномасштабного наступления в городах Европы регулярно проходят акции в поддержку нашего государства. В Лионе люди вышли с плакатами, чтобы еще раз заявить, что россия – страна-террорист. Об этом сообщает 24 канал.

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Митинг в Лионе в поддержку Украины

Несколько десятков человек во Франции вышли, чтобы осудить российскую агрессию. Активисты держали плакаты, на которых было отмечено, что "россия – государство-террорист".

Украинские спасатели извлекли раненую беременную женщину из разрушенного россиянами роддома Мариуполя,

– написала одна из участниц акции на своем плакате.

Также протестующие вспомнили катастрофу в Еленовке, массовые захоронения в Изюме и призвали Европейский Союз больше помогать Украине.

Лионцы поддерживают Украину в войне против россии: смотрите фото 24 канала

Участники акции держали фото, на которых видны все ужасы войны. Кроме того, на фоне звучала печальная музыка известного украинского композитора Мирослава Скорика.

Во Франции поддерживают Украину и осуждают действия россии: смотрите видео 24 канала по акции в Лионе

Французы вместе с Украиной

Недавно французский публицист и философ Бернар-Анри Леви посетил прифронтовые районы Украины. Он написал обширный репортаж о нашем государстве, а также определил роль Украины в мире. По его мнению, наше государство защищает Европу и умеряет российскую агрессию. Он убежден, что мы победим в войне со страной-террористом.

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Кроме того, Владимир Зеленский встретился с французским актером и продюсером Аленом Делоном. Известный деятель мирового кино решил взять интервью у нашего президента. Во время разговора Зеленский сказал, что гибель большого количества украинцев – это план путина, также он убежден, что россия проиграет. Ален Делон не смог не согласиться со словами главы государства.

Достойно внимания – резкая реакция президента Франции на обращение путина: смотрите видео