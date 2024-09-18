Взрывчатка в пейджерах "Хезболлы": в Ливане уже тысячи пострадавших, среди них – посол Ирана

В Ливане 17 сентября посреди дня одновременно взорвались около 5 000 пейджеров. Тысячи людей получили ранения, есть погибшие. Среди травмированных и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Об этом сообщает Reuters. По разным данным ранения могли получить от 3 000 до 4 000 человек, а погибло по меньшей мере 9.

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Количество раненых достигает 4 тысяч

После взрывов около 5 тысяч пейджеров пострадало немало людей. Информация в СМИ отличается, и по последним данным количество пострадавших может достигать 4 тысяч. Кроме того, по меньшей мере 9 человек погибли.

Среди пострадавших и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. В каком он состоянии – доподлинно неизвестно. Одни СМИ пишут, что его здоровью ничего не угрожает, а другие – утверждают, что дипломат потерял один глаз, а второй имеет сильные повреждения. Официальных сообщений о состоянии Амани пока не было.

Взрывы пейджеров произошли на юге страны, в южных пригородах Бейрута, известных как Дахие, и в восточной долине Бекаа. Стоит заметить, что именно эти районы являются опорными пунктами "Хезболлы".

В Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что боевики "Хезболлы" заказали 5000 пейджеров, изготовленных тайваньской компанией Gold Apollo. Их доставили в страну весной 2024 года. Вероятно, говорится о модели AP924, которая только принимает и отображает текстовые сообщения. В СМИ предполагают, что боевики используют именно такое средство связи, пытаясь избежать израильского отслеживания местонахождения.

По неофициальной информации, пейджеры взорвались, когда на них было отправлено кодированное сообщение. Именно оно одновременно активировало взрывчатку.