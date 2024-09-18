В Ливане новая серия взрывов пейджеров: есть погибшие

В Ливане прогремела новая серия взрывов. Предварительно, причина взрывов - портативные радиоприемники группировки "Хезболла". Известно о погибших.

Детонации устройств зафиксировали на юге Ливана и в южных пригородах Бейрута.

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Взорвались пейджеры

СМИ сообщают, что взорвались портативные радиостанции, которые "Хезболла" закупила 5 месяцев назад, примерно в то же время, когда были закуплены и пейджеры, взорвавшиеся накануне.

СМИ пишут о десятках раненых, а также 3 погибших.

Что этому предшествовало

Только вчера, 17 сентября, в Ливане взорвались сотни пейджеров у членов поддерживаемой Ираном ливанской группировки "Хезболла". Из-за этого погибли 9 человек, почти 3 тысячи пострадали.

Издание Reuters со ссылкой на источники сообщало, что внешняя разведывательная служба Израиля Моссад заложила взрывчатку в 5 тысяч пейджеров, импортированных ливанской группой "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.