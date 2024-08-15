Огонь охватил тысячи квадратных метров: в Подмосковье горит завод, на котором изготавливали ЗРК

В Московской области произошел масштабный пожар. Сейчас огонь охватил около 3,5 тысячи квадратных метров на территории завода.

Как пишут в сети, пожар вспыхнул на территории Ухтомского завода в подмосковных Люберцах. Сейчас россияне пытаются обуздать огонь, и даже привлекли к ликвидации пожара авиацию.

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В Подмосковье горит завод, на котором изготавливали ЗРК "Бук" и С-300

В четверг, 15 августа, в Люберцах Московской области вспыхнул масштабный пожар. Российские власти утверждают, что горит склад с декорациями, а внутри завода находятся шесть баллонов с углекислотой. Кроме того, по словам спасателей, завод не работал и был закрыт из-за банкротства.

В здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании "Структура Арт", которая производит декорации для различных мероприятий и форумов,

– официально говорится в сообщениях прокремлевских СМИ.

Пожар на заводе в Люберцах: смотрите видео

В то же время телеграм-канал "Крымский ветер" пишет, что ранее на территории Ухтомского завода изготавливали сельскохозяйственную и военную технику. В частности – ЗРК "Бук", "Панцирь" и С-300.

Горит завод, на котором изготавливали ЗРК: смотрите видео

Сначала в сети писали, что огонь охватил около 1000 квадратных метров, однако огонь очень быстро распространился. Сейчас площадь пожара достигает 3500 квадратных метров. К его ликвидации уже привлекли вертолеты Ка-32 и Ми-26.

Пожар в Московской области: смотрите видео

Столб дыма от пожара в Люберцах видно за сотни метров.

Пожар на заводе в Подмосковье – больше в галерее

Ранее в СНБО предупреждали, что Россия может устроить провокацию с жертвами, как это было в "Крокус Сити Холл". На такой шаг враг может пойти, чтобы дискредитировать Украину.