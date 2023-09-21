Как развалить российскую империю: в Лондоне и Париже состоится Форум свободных народов пост-России

В Лондоне и Париже в течение 12 – 14 октября состоится VIII Форум свободных народов пост-России. Платформа посвящена поискам путей деколонизации России.

Цель платформы, чтобы на месте российской империи, которая ведет захватническую войну против Украины, появилось 41 независимое государство. Платформа занимается антиколониальной и национально-освободительной борьбой против кремлевского империализма Москвы, пишет 24 Канал.

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Кто выступит на Форуме свободных народов пост-России

Кроме британских и французских участников (экспертов, политиков, дипломатов, предпринимателей, представителей СМИ), на Форуме свободных народов пост-России выступят многие специалисты из других стран.

Среди них Ахмед Закаев – бывший вице-премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия, британский журналист Эдвард Лукас, Рафис Кашапов – премьер-министр самопровозглашенного Татарского правительства в изгнании, российский политический деятель Илья Пономарев, украинский нардеп Алексей Гончаренко и многие другие.



Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот



Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот



Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот

Программа дискуссий в Лондоне

Первая дискуссия состоится 12 октября в Лондоне. В Лондоне состоятся следующие дискуссионные панели:

Уроки, извлеченные из ошибок, допущенных при успешной деколонизации других бывших колониальных европейских империй (Британской, Французской, Нидерландской, Бельгийской и Португальской) за последние 70 лет, а также Австрии после Австро-Венгерской империи и Турции после Османской империи как возможные ориентиры для эксметрополии (Москвы);

как обеспечить и организовать полную, стопроцентную и быструю денуклеаризацию построссийского пространства и всех его новых независимых государств;

Инвестиционный потенциал построссийских новых независимых государств: Мировая экономика не сталкивалась с подобными возможностями со времен открытия Китайской Народной Республики Дэн Сяопином.

Программа дискуссий в Париже

Вторая встреча состоится в Париже 14 октября. В Париже состоятся следующие панельные дискуссии:

Рассмотрение деимпериализации как возможности для развития различных культур и языков и блага для жителей эксметрополий: на примере Франции и Парижа, Великобритании и Лондона (и США как неэтнической эксколонии, Испании и Латинской Америки, Нидерландов, Дании, Швеции и т.п.);

"роуд-шоу" будущих независимых государств на постсоветском пространстве: вызовы и возможности регионального выравнивания (максимизация локальных и региональных выгод от деколонизации Российской Федерации);

реальное взаимовыгодное партнерство: как создать и превратить построссийские пространства в границы, а не в буферы (как гарантия от реваншизма и фантомных имперских болей).

Также в Лондоне и Париже состоятся публичные прения об архитекторах построссийского пространства, военные преступления, предупреждение альянсов между авторитарными и тоталитарными государствами оси Москва-Пекин-Тегеран-Пхеньян и т.д.

Больше о Форуме свободных народов пост-России

Форум был создан весной 2022 года. Форум свободные народы пост-России – это международное сообщество и общественная площадка, объединяющая лидеров движений народов и регионов, которые находятся в плену в так называемой "Российской Федерации".

Форум декларирует, что его миссия – антиколониальная национально-освободительная борьба против московского империализма.

Учредители движения уже провели форумы в парламенте ЕС, Японии, США, Швеции, Чехии и других странах.