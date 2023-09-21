Как развалить российскую империю: в Лондоне и Париже состоится Форум свободных народов пост-России
В Лондоне и Париже в течение 12 – 14 октября состоится VIII Форум свободных народов пост-России. Платформа посвящена поискам путей деколонизации России.
Цель платформы, чтобы на месте российской империи, которая ведет захватническую войну против Украины, появилось 41 независимое государство. Платформа занимается антиколониальной и национально-освободительной борьбой против кремлевского империализма Москвы, пишет 24 Канал.
Смотрите также Уроки истории и "героизация нацизма": как и почему Путин манипулирует темой Холокоста
Кто выступит на Форуме свободных народов пост-России
Кроме британских и французских участников (экспертов, политиков, дипломатов, предпринимателей, представителей СМИ), на Форуме свободных народов пост-России выступят многие специалисты из других стран.
Среди них Ахмед Закаев – бывший вице-премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия, британский журналист Эдвард Лукас, Рафис Кашапов – премьер-министр самопровозглашенного Татарского правительства в изгнании, российский политический деятель Илья Пономарев, украинский нардеп Алексей Гончаренко и многие другие.
Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот
Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот
Список спикеров VIII Форума свободных народов пост-России / Скриншот
Программа дискуссий в Лондоне
Первая дискуссия состоится 12 октября в Лондоне. В Лондоне состоятся следующие дискуссионные панели:
- Уроки, извлеченные из ошибок, допущенных при успешной деколонизации других бывших колониальных европейских империй (Британской, Французской, Нидерландской, Бельгийской и Португальской) за последние 70 лет, а также Австрии после Австро-Венгерской империи и Турции после Османской империи как возможные ориентиры для эксметрополии (Москвы);
- как обеспечить и организовать полную, стопроцентную и быструю денуклеаризацию построссийского пространства и всех его новых независимых государств;
- Инвестиционный потенциал построссийских новых независимых государств: Мировая экономика не сталкивалась с подобными возможностями со времен открытия Китайской Народной Республики Дэн Сяопином.
Программа дискуссий в Париже
Вторая встреча состоится в Париже 14 октября. В Париже состоятся следующие панельные дискуссии:
- Рассмотрение деимпериализации как возможности для развития различных культур и языков и блага для жителей эксметрополий: на примере Франции и Парижа, Великобритании и Лондона (и США как неэтнической эксколонии, Испании и Латинской Америки, Нидерландов, Дании, Швеции и т.п.);
- "роуд-шоу" будущих независимых государств на постсоветском пространстве: вызовы и возможности регионального выравнивания (максимизация локальных и региональных выгод от деколонизации Российской Федерации);
- реальное взаимовыгодное партнерство: как создать и превратить построссийские пространства в границы, а не в буферы (как гарантия от реваншизма и фантомных имперских болей).
Также в Лондоне и Париже состоятся публичные прения об архитекторах построссийского пространства, военные преступления, предупреждение альянсов между авторитарными и тоталитарными государствами оси Москва-Пекин-Тегеран-Пхеньян и т.д.
Больше о Форуме свободных народов пост-России
Форум был создан весной 2022 года. Форум свободные народы пост-России – это международное сообщество и общественная площадка, объединяющая лидеров движений народов и регионов, которые находятся в плену в так называемой "Российской Федерации".
Форум декларирует, что его миссия – антиколониальная национально-освободительная борьба против московского империализма.
Учредители движения уже провели форумы в парламенте ЕС, Японии, США, Швеции, Чехии и других странах.