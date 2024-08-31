В Лондоне прогремели мощные взрывы: у арены O2 вспыхнул масштабный пожар
В Великобритании 31 августа прогремели мощные взрывы у лондонской арены O2. Вспыхнул пожар.
В небо поднялся огромный столб густого дыма. Кадры с места событий уже обнародовали в соцсети X. Что уже известно о взрывах и пожаре в Лондоне, передает 24 Канал.
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Взрывы в Лондоне возле O2 Arena
The Daily Telegraph пишет, что после сообщения о взрывах возле арены O2 на юго-востоке Лондона вечером в субботу, 31 августа, вспыхнул пожар.
Пожар возле лондонской арены: смотрите видео
Громкие звуки можно было услышать на Собачьем острове, что на той стороне Темзы, около 19:55. Часть людей описывают их как гром.
Это было очень страшно, поскольку взрывы были очень громкими, и дым появился быстро, а вскоре после этого было слышно еще больше взрывов, и никто не знал, что происходит,
– рассказала MailOnline одна из свидетелей взрывов Лорен Грегори.
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Пожар после взрывов: смотрите видео
Пожарная бригада Лондона сообщила, что пожарные реагировали на сообщение о пожаре возле Док-роуд в Сильвертауне.
Полиция Ньюхэма заявила, что инцидент был "частью заранее спланированной съемки". Также отметили, что никакого риска для населения не было.
Заметим, в сети пишут о якобы пяти мощных взрывах на O2 Arena. Отмечают, первые три взрыва создали густой черный дым, а два следующих закрыли город Лондонской канатной дороги.
Взрывы в Лондоне 31 августа: смотрите видео
Что известно об O2 Arena в Лондоне
- О2 Арена (на английском The O2 Arena) – это многофункциональное спортивно-развлекательное сооружение в Лондоне, место проведения соревнований в рамках летних Олимпийских игр 2012 года.
- Для игр название было временно заменено на North Greenwich Arena.
- Она является второй после Манчестер Арены по вместимости в Великобритании.
- Арена мультифункциональная. Там проходят различные спортивные и культурные мероприятия.