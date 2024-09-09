В Лубнах на Полтавщине мужчина взорвал гранату на входе в магазин: есть жертва и пострадавшие

Вечером 8 сентября возле супермаркета в Лубнах произошел взрыв. Мужчина взорвал гранату. Есть жертва и пострадавшие.

Так, один человек погиб, трое – получили телесные повреждения в результате взрыва гранаты. Полиция начала уголовное производство.

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Что известно о взрыве в Лубнах вечером 8 сентября

Сообщение о взрыве гранаты в Лубнах по улице Монастырской рядом с супермаркетом поступило в полицию от медиков около 23:00. На место сразу направили следственно-оперативную группу, специалистов-криминалистов, медиков и спасателей.

В Лубнах мужчина взорвал гранату / Фото полиции

Правоохранители установили, что неизвестный мужчина бросил гранату в группу людей и убежал.

В результате взрыва трое людей (1982, 1983 и 1993 года рождения) получили телесные повреждения и госпитализированы в Лубенскую больницу интенсивного лечения,

– рассказал начальник Лубенского райотдела полиции.

Евгений Карпец добавил, оперативники и следователи установили, что к преступлению причастен 53-летний местный житель.

Его тело (без признаков жизни) с многочисленными ранениями (вероятно, от взрыва взрывоопасного предмета) обнаружили недалеко от места происшествия,

– сообщил начальник райотдела.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Полицейские уже начали уголовное производство по факту покушения на убийство 3 человек. Кроме того, открыли дело по факту смерти фигуранта, – "Умышленное убийство". Причины и обстоятельства происшествия выясняет следствие.

Есть жертва и пострадавшие / Фото полиции

Заметим, на обнародованных кадрах с места событий видно, что взрыв произошел возле АТБ. В сети также распространили видео.

В Лубнах мужчина взорвал гранату: смотрите видео