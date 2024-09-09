Так, одна людина загинула, троє – зазнали тілесних ушкоджень внаслідок вибуху гранати. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Що відомо про вибух у Лубнах ввечері 8 вересня

Повідомлення про вибух гранати в Лубнах по вулиці Монастирській поруч з супермаркетом надійшло до поліції від медиків близько 23:00. На місце одразу направили слідчо-оперативну групу, спеціалістів-криміналістів, медиків і рятувальників.

Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік кинув гранату у групу людей і втік.

Внаслідок вибуху троє людей (1982, 1983 та 1993 року народження) отримали тілесні ушкодження та госпіталізовані до Лубенської лікарні інтенсивного лікування,

– розповів начальник Лубенського райвідділу поліції.

Євгеній Карпець додав, згодом оперативники та слідчі встановили, що до злочину причетний 53-річний місцевий мешканець.

Його тіло (без ознак життя) з численними пораненнями (ймовірно, від вибуху вибухонебезпечного предмета) виявили неподалік місця пригоди,

– зазначив начальник райвідділу.

Причину смерті встановить судово-медична експертиза. Поліцейські вже почали кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство 3 людей. Окрім того, відкрили справу за фактом смерті фігуранта, – "Умисне вбивство". Причини та обставини події з'ясовує слідство.

Зауважимо, на оприлюднених поліцією кадрах з місця подій видно, що вибух стався біля АТБ. У мережі також поширили відео.

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