Намеренно морила ребенка голодом: в Луцке 19-летняя горе-мать довела до смерти младенца

В Луцке 19-летняя горе-мать заморила ребенка голодом. Она намеренно не кормила младенца, что привело к его смерти.

Горе-матери уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.

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Волынянка заморила ребенка голодом

Как сообщили в прокуратуре, 19-летняя волынянка намеренно морила голодом ребенка. Горе-мать в январе 2024 года родила здоровую дочь, однако умышленно и систематически не кормила ребенка. Более того, она также не интересовалась здоровьем младенца и своевременно не обратилась к врачам за необходимой помощью.

Из-за умышленных действий горе-матери младенец не прожил и 2 месяцев. Сейчас прокуроры сообщили 19-летней волынянке о подозрении в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия. Так, согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, младенец умер именно из-за недостаточного питания.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения горе-матери. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.

В Винницкой области мать пыталась утопить собственного ребенка

В Виннице 40-летняя горе-мать пыталась утопить собственного 8-летнего сына. Женщина толкнула ребенка в воду, а потом нырнула за ним и пыталась его утопить. Неподалеку проходил курсант Харьковского национального университета внутренних дел. Он услышал крик ребенка и сразу бросился на помощь. Мужчина нырнул в воду, спас мальчика и вызвал полицию.

Мальчик получил переохлаждение и его срочно госпитализировали. Горе-мать, которая пыталась утопить ребенка, задержали и сообщили о подозрении в покушении на убийство малолетнего.

Журналисты ТСН выяснили, что семья не состояла на учете как малообеспеченная или такая, которая нуждалась в дополнительной поддержке или внимании. Известно, что у пострадавшего 8 летнего мальчика также есть брат, который учится в 7 классе.

Горе-мать, когда пыталась утопить ребенка, кричала, что ей якобы "негде жить" и "ей не хочется жить". Сейчас 40-летняя женщина находится в психиатрическом учреждении. Как пишут в СМИ, в правоохранительных органах не исключают, что женщина может иметь психическое отклонение или заболевание, а в психиатрическое учреждение ее отправили, поскольку в таких условиях ее поведение не представляет опасности.