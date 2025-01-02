В новогоднюю ночь в Луцке пьяный мужчина бил полицейских: ему объявили подозрение

В новогоднюю ночь в Луцке нетрезвый мужчина оказал сопротивление правоохранителям и пытался их избить. Известно, что его уже задержали.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Главного управления национальной полиции в Волынской области.

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В Луцке мужчина оказал сопротивление полицейским в новогоднюю ночь

Известно, что инцидент в Луцке произошел 1 января около 4 часов утра.

В пресс-службе сообщили, что пеший наряд полиции заметил на улице мужчину, который нарушал требования комендантского часа и был в состоянии опьянения.

На законное требование показать документы и объяснить причину пребывания на улице он не отреагировал. Зато, оказал сопротивление полицейским, нанеся несколько ударов,

– говорится в сообщении.

Указывается, что фигуранта задержали. Мужчине объявили о подозрении по части 2 статьи 345 Уголовного Кодекса. Максимальная санкция – до 5 лет лишения свободы.