В Луцке прогремел взрыв
Россия атакует Волынскую область дронами. В Луцке раздался взрыв.
Начиная с 14:47 для Волынской области действует воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.
Что известно о взрывах в Луцке?
Около 18.04 секретарь городского совета Андрей Разумовский предупредил, что в направлении Луцка летит один "Шахед".
Тогда беспилотник находился в 40 километрах от города.
Около 18:12 российскому дрону оставалось преодолеть 12 километров, чтобы достичь города.
Около 18:17 в Луцке было слышно звук взрыва.
Тем временем Разумовский предупредил, что дрон завернул в направлении Ровенской области. Воздушные силы уточнили, что БПЛА двигается на Дубно.
Около 18:31 взрыв произошел в Дубно.
Напомним, что днем Луцк уже подвергся вражескому обстрелу.
Российский беспилотник попал по железнодорожному вокзалу города. В результате прилета занялись вагоны пассажирского поезда. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.
Массированной атаке подверглась и Житомирская область. Там ночью россияне попали по предприятию с иностранными инвестициями, в результате чего возник пожар.
Кроме того, оккупанты атаковали автозаправочные станции в Звягеле и Коростене.
Днем враг попал дроном по продуктовому магазину в Звягеле. Этот удар унес жизни двух человек.