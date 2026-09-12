В Луцке прогремел взрыв

Россия атакует Волынскую область дронами. В Луцке раздался взрыв.

Начиная с 14:47 для Волынской области действует воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Луцке?

Около 18.04 секретарь городского совета Андрей Разумовский предупредил, что в направлении Луцка летит один "Шахед".

Тогда беспилотник находился в 40 километрах от города.

Около 18:12 российскому дрону оставалось преодолеть 12 километров, чтобы достичь города.

Около 18:17 в Луцке было слышно звук взрыва.

Тем временем Разумовский предупредил, что дрон завернул в направлении Ровенской области. Воздушные силы уточнили, что БПЛА двигается на Дубно.

Около 18:31 взрыв произошел в Дубно.

Напомним, что днем ​​Луцк уже подвергся вражескому обстрелу.

Российский беспилотник попал по железнодорожному вокзалу города. В результате прилета занялись вагоны пассажирского поезда. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

Массированной атаке подверглась и Житомирская область. Там ночью россияне попали по предприятию с иностранными инвестициями, в результате чего возник пожар.

Кроме того, оккупанты атаковали автозаправочные станции в Звягеле и Коростене.

Днем враг попал дроном по продуктовому магазину в Звягеле. Этот удар унес жизни двух человек.