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24 Канал Новости Украины В Луцке прогремел взрыв
12 сентября, 18:18
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Обновлено - 18:37, 12 сентября

В Луцке прогремел взрыв

Анастасия Колесникова

Россия атакует Волынскую область дронами. В Луцке раздался взрыв.

Начиная с 14:47 для Волынской области действует воздушная тревога из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Луцке?

Около 18.04 секретарь городского совета Андрей Разумовский предупредил, что в направлении Луцка летит один "Шахед". 

Тогда беспилотник находился в 40 километрах от города. 

Около 18:12 российскому дрону оставалось преодолеть 12 километров, чтобы достичь города. 

Около 18:17 в Луцке было слышно звук взрыва. 

Тем временем Разумовский предупредил, что дрон завернул в направлении Ровенской области. Воздушные силы уточнили, что БПЛА двигается на Дубно. 

Около 18:31 взрыв произошел в Дубно. 

Напомним, что днем ​​Луцк уже подвергся вражескому обстрелу. 

Российский беспилотник попал по железнодорожному вокзалу города. В результате прилета занялись вагоны пассажирского поезда. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. 

Массированной атаке подверглась и Житомирская область. Там ночью россияне попали по предприятию с иностранными инвестициями, в результате чего возник пожар. 

Кроме того, оккупанты атаковали автозаправочные станции в Звягеле и Коростене. 

Днем враг попал дроном по продуктовому магазину в Звягеле. Этот удар унес жизни двух человек.

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