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24 Канал Главные новости В Луцке прогремели взрывы, ПВО работает по дронам
9 июля, 02:26
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В Луцке раздались взрывы: туда летели дроны и "Кинжалы"

Ирина Буртык

В ночь на 9 июля россияне атакуют Украину большим количеством ударных дронов. Местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны недалеко от Луцка. Потом враг направился на город "Кинжалы".

Об этом сообщает  24 Канал со ссылкой на городского голову Игоря Полищука. Около 2:22 он предупредил о вражеском БпЛА недалеко от Луцка. 

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Сначала город атаковали дроны 

Полищук отметил, что работает ПВО и попросил людей быть в безопасном месте. Уже в 2.25 он написал, что рядом с городом зафиксировали еще один дрон. 

Сначала в Воздушных силах написали, что БПЛА двигается в направлении Луцка с Востока. Уже после 2:32 Полищук отметил, что фиксируют еще БПЛА на подлете в город, а в воздушных силах уточнили, что эти дроны летят по разным направлениям. 

Потом на Луцк полетели и ракеты

Около 2:50 по всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета 2 самолетов МиГ-31К, являющихся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал". Полищук предостерег, что выпущенные ракеты, вероятно, двигаются в сторону Луцка. После этого в городе слышали звуки взрывов, а мониторинговые каналы сообщили, что 2 "Кинжала" локационно потеряны на Волыни. 

Смертельный удар по городу 6 июня 

В начале июня российская атака унесла жизнь молодой пары. Иванна и Николай жили на восьмом этаже дома, в который попал враг. Пара планировала обручиться. 

В результате террористической атаки противника пострадали 30 человек. Разрушения подверглись жилым домам, админсооружениям, мебельному цеху, производственным помещениям и машинам. 