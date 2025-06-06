В Луцке слышны взрывы: Россия атакует баллистикой и дронами

Россияне осуществили массированную атаку на Украину в ночь на 6 июня. В частности, взрывы услышали жители Луцка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Луцкого мэра Игоря Полищука.

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Враг атаковал Украину ночью 6 июня

Жители Луцка сообщили о серии взрывов в 2:42. Информацию подтвердил мэр Игорь Полищук. Он призвал жителей быть в безопасном месте.

Долгое время воздушная тревога раздавалась по всей Украине. В Волынской области об опасности объявили в 00:55.

Также взрывы слышали жители столицы. Мэр города рассказал о последствиях:

Вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры в результате падения обломков в Голосеевском районе, туда направлялись экстренные службы.

В Соломенский район направлялись экстренные службы также. Там вспыхнул пожар на месте падения обломков – оккупанты повредили многоэтажку. Возник пожар в нежилой зоне и пожар на 8 – 10 этажах 16-этажного жилого дома. Также известно об ударе по учебному заведению.

В Дарницкий район вызвали медиков. Предварительно, там был пожар на 17 этаже дома. Также падение обломков на детскую площадку, без пожара. Возможно падение обломков еще на нескольких локациях.

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