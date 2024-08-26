Спасена женщина: на окраине Луцка в результате обстрела разрушен жилой дом

В Луцке в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом и хозяйственное здание. В доме находилась женщина, ее спасли.

Также произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Об этом сообщили в ГСЧС по состоянию на 16:16.

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"На окраине Луцка в результате вражеского обстрела разрушен жилой дом и хозяйственное здание. Спасатели ликвидировали пожар", – говорится в сообщении.



В окрестностях Луцка разрушен дом из-за обстрела / Фото ГСЧС



Из-за атаки произошло возгорание хозяйственного помещения / Фото ГСЧС

Пострадала женщина

В ГСЧС сообщили, что спасатели из дома вынесли женщину пожилого возраста, ее госпитализировали в больницу.



Пожилую женщину госпитализировали в больницу / Фото ГСЧС

Последствия атаки в Луцке

Около 8:30 утра произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов Луцка. Спасатели смогли оперативно ликвидировать последствия горения и разрушений конструкций в квартире, которая подверглась атаке.

Около 10:00 был поврежден еще один жилой дом в областном центре. Тогда один человек получил ранения.

Также в результате атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Известно об одном погибшем.