"Литература, пропагандирующая нацизм": оккупанты в Луганской области начали войну с детскими комиксами

В Луганской области оккупанты начали "воевать" с украинскими книгами. Из школ и библиотек изымают книги за якобы "пропаганду нацизма". Захватчики даже борются с детским комиксом.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. На оккупированной территории области оккупанты создали "прокуратуры", которые вместо вопросов защиты мирного населения от мародерств и преступлений решили бороться с книгами и комиксами.

К теме Россияне пытаются скрыть правду о том, как расстреляли 56 пожилых людей в Кременной

оккупанты изымают комикс "Приключения Никиты"

Очередной жертвой российских оккупантов стал детский комикс "Приключения Никиты", выпущенный в 2018 году при поддержке Луганской ОГА. Его главной идеей является коммуникация с детьми по теме вооруженной агрессии россии.

Комикс повествует историю мальчика Никиты, который стал жертвой войны на Донбассе. Его родителей похитили, поэтому бойцы ВСУ приютили его. Военным мальчик рассказывал о том, как его деревня страдала от обстрелов.

Впоследствии, согласно сюжету, Никита попадает в эпицентр боевых действий, где увидел, как смело борются наши воины возле Новотошковского и Крымского. оккупанты считают этот комикс пропагандой "нацизма, национализма и фашизма".

Комиксные приключения Никитки заканчиваются счастливо, но, к сожалению, идет война в Украине. Неудивительно, что правдивый детский рассказ о своих преступлениях рашисты считают угрозой,

– подчеркнул Гайдай.



Комикс "Приключения Никиты", с которым борются оккупанты / Фото с телеграма Сергея Гайдая

россияне изъяли сотни тысяч книг

Сергей Гайдай отметил, что российские оккупанты и боевики уже изъяли более 100 тысяч экземпляров разных книг, которые считают "вредными". Кроме того, работникам культуры и образования угрожают за хранение запрещенных изданий.

Нацисты жгли "вредные" книги с 1933 года, рашисты так же творят культурный геноцид сегодня. Поэт Генрих Гейне еще в 1821 году писал: "Там, где сжигают книги, в конце концов сжигают и людей",

– отметил Гайдай.

Действия оккупантов глава ОВА назвал культурным геноцидом и подчеркнул, что за это россия будет отвечать так же, как и за другие свои военные преступления.

оккупанты могут готовить провокации

Активист Сергей Стерненко опубликовал видео, на котором видно, как оккупанты на временно оккупированной территории Луганщины перемещают ракетные комплексы "Точка У".

Именно с помощью этих комплексов оккупанты 8 апреля нанесли удар по вокзалу в Краматорске, где сотни людей ждали эвакуационный рейс. В результате трагедии погибли 52 человека, еще 100 получили ранения.

В то же время оккупанты нагло врали о том, что "Точки У" у них на вооружении нет. Поэтому перемещение ракетных комплексов сейчас может означать возможную подготовку к новым провокациям и атакам.

Важно – росСМИ сообщили, что боевики на Донбассе вынесли смертный приговор двум защитникам "Азовстали": смотрите видео