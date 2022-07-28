путинские солдаты давят со всех сторон фронта. Сейчас их основная задача – прорваться в большие города Донецкой области.

Читайте также россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ в двух областях, – ISW

Какая ситуация в Луганской области

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что для выполнения задач вражеская армия все чаще отправляет в атаку штурмовые группы.

Также враг больше применяет авиацию. Только с воздуха россияне нанесли не менее 4 ударов. К сожалению, 2 ракеты попали в цель.

Наши населенные пункты 4 раза были обстреляны из минометов. Отбиты 6 из 7 атак врага. В 4 из них оккупанты для усиления огневого воздействия привлекли танки. Почти повсюду россияне были вынуждены отойти с потерями. В частности, снова отчаяние их ждало на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским,

– отметил Гайдай.

По его словам, в Северодонецке до сих пор нет воды, газа и света. В то же время, россияне уже неоднократно переносили сроки восстановления критической инфраструктуры.

Кстати, оккупанты объявили о возобновлении работы 4 школ. При этом учеников они собрали только для одной. Отметим, что до 24 февраля в Северодонецке работало 20 школ.

Коротко о ситуации на фронте

Вооруженные Силы Украины не позволили россиянам продвинуться в Соледар. Они отбили врага, так что тот с потерями отошел.

Неудачными штурмами оккупанты отличились и возле Клинового, Бахмута, Мироновского и Семигорья.

Возле села Вершина враг достиг частичного успеха. россияне начали закрепляться возле населенного пункта.

Смотрите больше – оперативная информация о ситуации на фронте: видео