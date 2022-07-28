путінські солдати тиснуть з усіх боків фронту. Зараз їхнє основне завдання – прорватися до великих міст Донецької області.

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Яка ситуація на Луганщині

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, що для виконання завдань ворожа армія все частіше відправляє в атаку штурмові групи.

Також ворог більше застосовує авіацію. Тільки з повітря росіяни завдали щонайменше 4 удари. На жаль, 2 ракети влучили у ціль.

Наші населені пункти 4 рази були обстріляні із мінометів. Наразі відбито 6 із 7 атак ворога. В 4 із них окупанти задля посилення вогневого впливу залучили танки. Майже повсюди росіяни вимушені були відійти із втратами. Зокрема, знову розпач на них чекав на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським,

– зазначив Гайдай.

За його словами, у Сєвєродонецьку досі немає води, газу та світла. Водночас росіяни вже неодноразово переносили терміни відновлення критичної інфраструктури.

До речі, окупанти оголосили про відновлення роботи 4 шкіл. При цьому учнів вони назбирали лише для однієї. Зауважимо, що до 24 лютого у Сєвєродонецьку працювали 20 шкіл.

Коротко про ситуацію на фронті

Збройні Сили України не дозволили росіянам просунутися до Соледара. Вони відбили ворога, то ж той з втратами відійшов.

Невдалими штурмами окупанти відзначилися і біля Клинового, Бахмута, Миронівського та Семигір'я.

Біля села Вершина ворог зазнав часткового успіху. росіяни почали закріплюватися поблизу населеного пункту.

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