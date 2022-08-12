В оккупированном Старобельске взорвали автомобиль коллаборанта, который стал "начальником МРЭО"
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области в оккупированном Старобельске взорвали авто с коллаборантом. После вторжения россии он перешел на сторону врага и стал "начальником" так называемого "МРЭО".
Десятки коллаборантов гибнут. Об этом рассказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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Гайдай заметил, российских захватчиков уверяли, мол, их здесь ждут. Однако это разве что десятки коллаборантов, которые держатся за свои так называемые "должности".
Какая ситуация в Луганской области
Гайдай рассказал, что 90% населения крупных городов были эвакуированы из Луганской области.
- Ночью враг нанес ракетный удар,
- 7 раз обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии,
- дважды к штурмовым действиям присоединял танковые подразделения.
Через сутки в течение 11 августа 8 раз россияне атаковали с воздуха. Кроме того, с разных сторон пытались прорвать оборону ВСУ около 14 населённых пунктов. оккупанты в очередной раз штурмовали Верхнекаменское, но снова отступили.
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