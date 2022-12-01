Бродили по фронту в поисках командира: в Луганской области ВСУ разбили батальон мобилизованных

Российская система управления захватническим войском порой настолько бестолкова, что иногда враг теряет целые подразделения просто за то время, когда их перебрасывают с места на место вдоль линии фронта. Именно так на Луганском направлении всего за несколько дней погибли около 400 мобилизованных.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, инцидент произошел в середине ноября в Луганской области неподалеку от трассы Сватово – Кременная. Целый батальон "частично" мобилизованных был уничтожен артиллерией ВСУ еще до того момента, как оккупанты непосредственно взялись за выполнение своих задач.

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Более того, у них и боевых задач никаких не было, ведь батальон российские генералы просто "потеряли".

(Не) печальные приключения "неучтенных" мобиков

Достаточно показательна история, случившаяся с мобилизованными из Московской области. Сформировав батальон из 600 фактически гражданских лиц, военное руководство решило отправить его на фронт в Луганскую область.

Среди "чмобиков" выбрали командование батальона, после чего всех перекинули в Северодонецк, где должны были выдать все необходимое.

Впрочем, реальность оказалась совершенно иной. По прибытии во временно оккупированный город водители грузовиков просто развернулись и уехали, а командование российскими войсками на луганском направлении, которое встретило батальон, изумилось его появлению.

Голодным и замерзшим "чмобикам" прямо объяснили, что их прибытия здесь никто не ожидал. Куда их девать, не знают, поэтому будут решать с высшим руководством. А пока этого не произошло, они могут переночевать где-нибудь в поле.

Чтобы хоть как-то поесть, мобилизованным, которых не кормили уже двое суток, пришлось выменивать продукты на различные ценности у местных боевиков, дислоцирующихся в Северодонецке.

На следующий день после приезда батальона командование объяснило мобилизованным, что принять его в подчинение не могут. Поэтому 600 человек должны добраться до Рубежного , где дислоцируется один из моторстрелковых полков. Якобы всех примут под свое командование и поставят на обеспечение.

, где дислоцируется один из моторстрелковых полков. Якобы всех примут под свое командование и поставят на обеспечение. Батальон "чмобиков" поехал в другой населенный пункт, но по дороге к нему два грузовика разнесло снарядом. Так их стало на 80 меньше. 45 погибших бросили под открытым небом, а раненых решили довезти до Рубежного.

Так их стало на 80 меньше. 45 погибших бросили под открытым небом, а раненых решили довезти до Рубежного. Впрочем, по прибытию оказалось, что мест для "трехсотых" в больницах и госпиталях нет. К тому же никто не мог понять, что за батальон к ним приехал, ведь по документам "чмобики" не были закреплены ни за одной из воинских частей.

Как оказалось, офицеры из Северодонецка решили просто избавиться от мобиков и без каких-либо договоренностей или предупреждений приказали им ехать в мотострелковый полк, откуда их уже отправили на штурм трассы Сватово – Кременная.

Узнав, что на передовую погонят весь батальон, его командиры наотрез отказались куда-то ехать из Рубежного. Они приказали подчиненным выдвигаться на линию столкновения, а сами они в это время будут заниматься тем, чтобы пристроить подразделение к какой-то части. Именно так на передовой появились почти 500 "неучтенных" чмобиков. Сначала они разместились на месте дислокации местных группировок террористов, однако впоследствии их оттуда выгнали из-за ненадобности. Мол, едой с вами делиться надо, боекомплектом надо, а вы только место в окопах занимаете.

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Назад нельзя, а вперед бессмысленно

Поскольку ситуация, в которой оказались мобики, существенно отличалась от того, что они ожидали, а никакой связи с командованием у них не было, захватчики решили двигаться назад к Рубежному в поисках начальства. Впрочем, как оказалось, с передовой в тыл попасть нельзя. Представители загородотрядов объяснили им, что передадут все пожелания командованию, еду и БК им в скором времени привезут, а пока "чмобикам" придется обустраивать позиции и держать оборону.

Поняв, что найти управление батальона им уже не удастся, мобилизованные остались на передовой и несколько дней пытались выживать. Вдруг на их никак не подготовленные позиции обрушились высокоточные снаряды. Более 120 человек погибли сразу. Еще около 80 получили ранения и долгое время умирали без получения какой-либо медицинской помощи.

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В соседних подразделениях им говорили, что эвакуация предусмотрена только для действующих военных, а мобики якобы "безхозные", поэтому должны разбираться со своими командирами. Ситуация была безысходной, поэтому часть мобилизованных решила бежать спередовой. Некоторых расстреляли при попытке дезертирства. Другие же так и остались на фронте, но уже в гораздо меньшем составе. По состоянию на 23 ноября, через неделю после отбытия батальона из Московской области, из 600 человек оставались живы только 140. Впоследствии от очередного артиллерийского огня погибли и другие.

Около десятку мобилизованных, которым удалось пройти через этот ад, все же предоставили убежище "резервисты" из "ЛНР". Однако долго они в таких условиях не проживут.

Именно так русское войско всего за несколько дней потеряло полноценный батальон пехоты. Но с точки зрения российских законов мобиков на передовой и не было, ведь все они даже не были приписаны к какой-то ВЧ. Домой их тела возвращать вряд ли будут, а семьи не получат компенсаций. Максимум – объявят пропавшими без вести во время учений где-то в России.