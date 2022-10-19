В Луганской области поймали организатора фейкового "референдума"
Источник:СБУ
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая является одним из организаторов фейкового "референдума" России. Колаборантка находится под стражей.
СБУ задержала коллаборантку во время стабилизационных мероприятий в деоккупированной Луганщине. Отмечают, что женщина согласилась сотрудничать с врагом по идеологическим соображениям.
Кстати В обмен за голоса на псевдореферендуме россияне предлагали людям "военную форму" на детей
Колаборантка агитировала проголосовать за "присоединение к России"
По данным следствия, коллаборантке 50 лет, она проживает в селе Стельмаховка. До полномасштабного вторжения она работала на сельхозпредприятии, а после оккупации района пошла на сотрудничество с агрессором.
Захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового "референдума" в ее родном селе.
Колаборантка обходила местных жителей с урной для сбора бюллетеней. Она агитировала их проголосовать за "присоединение к России". Задержанная обеспечила нужный подсчет голосов в составе избирательной комиссии.
В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
В Луганской области задержали коллаборантку / Фото СБУ
СБУ разоблачила новых коллаборантов
- СБУ задержала российского агента в Черниговской области Он собирал разведданные о дислокации украинских военных, а также передавал координаты местных органов власти и больниц. За такую деятельность он получал денежные средства из России.
- Также правоохранители задержали коллаборанта из Бучи, он сотрудничал с оккупантами в момент захвата россиянами Киевщины.
- Российская ФСБ пыталась наполнить Украину завербованными "зеками" из оккупированной Луганской области. Благодаря СБУ врагу не удалось реализовать преступные планы.
Достойно внимания – как коллаборанты бегут из Херсона: смотрите видео