В Луганской области поймали организатора фейкового "референдума"

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали женщину, которая является одним из организаторов фейкового "референдума" России. Колаборантка находится под стражей.

СБУ задержала коллаборантку во время стабилизационных мероприятий в деоккупированной Луганщине. Отмечают, что женщина согласилась сотрудничать с врагом по идеологическим соображениям.

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Колаборантка агитировала проголосовать за "присоединение к России"

По данным следствия, коллаборантке 50 лет, она проживает в селе Стельмаховка. До полномасштабного вторжения она работала на сельхозпредприятии, а после оккупации района пошла на сотрудничество с агрессором.

Захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового "референдума" в ее родном селе.

Колаборантка обходила местных жителей с урной для сбора бюллетеней. Она агитировала их проголосовать за "присоединение к России". Задержанная обеспечила нужный подсчет голосов в составе избирательной комиссии.

В настоящее время коллаборантка находится под стражей. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.



В Луганской области задержали коллаборантку / Фото СБУ

СБУ разоблачила новых коллаборантов

СБУ задержала российского агента в Черниговской области Он собирал разведданные о дислокации украинских военных, а также передавал координаты местных органов власти и больниц. За такую деятельность он получал денежные средства из России.

Также правоохранители задержали коллаборанта из Бучи, он сотрудничал с оккупантами в момент захвата россиянами Киевщины.

Российская ФСБ пыталась наполнить Украину завербованными "зеками" из оккупированной Луганской области. Благодаря СБУ врагу не удалось реализовать преступные планы.

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