После диверсии в Мачулище прилетал Ил-76: мог доставить детали для поврежденного А-50, – СМИ

На белорусский военный аэродром "Мачулищи" прилетали два военно-транспортных борта из центра обслуживания самолетов дальней радиолокационной слежки.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн". Это может быть дополнительным доказательством того, что А-50 был поврежден.

Смотрите также Россияне хотят забрать самолеты из Беларуси: последствия "хлопка" в Мачулищах

Военно-транспортные самолеты Ил-76 (RF-86843) и Ан-26 ПКС России прилетели на аэродром "Мачулищи" вечером 26 февраля – в день совершения диверсии с самолетом ДРЛС А-50У,

– говорится в сообщении.

Утром 27 февраля Ил-76 улетел на российский аэродром "Иваново-Северный", на котором дислоцируется 610-й центр боевого применения и переучивания летного состава, авиационно-техническая база и 308-й авиаремонтный завод.

Мониторинговый проект отмечает, что именно в 610 центре находятся на хранении, модернизируются и ремонтируются самолеты ДРЛС А-50. Военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС РФ (RF-86843) значится за 610-м центром.

28 февраля на аэродром "Иваново-Северный" также улетел самолет Ан-26.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 поврежден

"Белорусский Гаюн" отмечает, что на спутниковых снимках от июля 2022 года видно, что на этом аэродроме на хранении находится по меньшей мере 9 самолетов ДРЛО А-50 и еще один – на ремонте.

Два военно-транспортных самолета Ил-76, принадлежащих к 610-му центру, прилетали на аэродром "Мачулищи" в июле 2022 года, когда там находился ДРЛС А-50.

"Эти факты являются косвенным подтверждением технических проблем, возникших с самолетом ДРЛС А-50У, который был поврежден 26 февраля в результате диверсии белорусских партизан", – добавляют аналитики.

Транспортный Ил-76 мог доставлять на аэродром "Мачулищи" специалистов или комплект запасных частей для ремонта ДРЛС А-50У.

Кратко о диверсии и повреждениях ДРЛС А-50У

26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи" под Минском прогремели мощные взрывы. Общественная организация бывших белорусских силовиков BYPOL сообщила, что в результате взрывов был поврежден российский военно-транспортный самолет.

По данным Белорусского Гаюна, целью атаки был самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 ПКС РФ.

Глава BYPOL Александр Азаров сообщил, что белорусские партизаны причастны к диверсии в Мачулищах. Они якобы атаковали самолет с помощью дронов. После проведения операции партизаны, по словам Азарова, покинули Беларусь.

В Кремле отказались комментировать взрывы в Мачулищах, Минск тоже молчит.

По информации мониторингового проекта, за время полномасштабного вторжения России в Украину на военных аэродромах Беларуси в разное время находились по меньшей мере четыре самолета ДРЛС А-50 (RF-50608 – находится в Беларуси сейчас, RF-50610, RF-94296 и RF-9).